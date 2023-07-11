"Роснефть" начала опытно-промышленную разработку Байкаловского месторождения "Восток ойла"

Начальные извлекаемые запасы газа Байкаловского месторождения составляют 81 млрд куб. м, нефти - почти 43 млн тонн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Роснефть" начала опытно-промышленный этап разработки Байкаловского месторождения проекта "Восток ойл", сообщила компания.

"Компания "РН-Ванкор" (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть") приступает к бурению на Байкаловском месторождении проекта "Восток ойл". В настоящее время на кустовой площадке № 4 ведется монтаж новой буровой установки отечественного производства в арктическом исполнении", - говорится в сообщении.

Начальные извлекаемые запасы газа Байкаловского месторождения составляют 81 млрд куб. м, нефти - почти 43 млн тонн. На месторождении продолжаются геологоразведочные работы, пробурены две поисково-оценочные и три разведочные скважины.

Первый этап опытно-промышленных работ предусматривает бурение шести эксплуатационных скважин, на которых будет проведено дополнительное изучение недр, направленное на уточнение геологического строения Байкаловского месторождения. В результате выполнения данного комплекса работ планируется получить прирост запасов, уточнить программу бурения и прогноз добычи нефти и газа.

"РН-Ванкор", дочернее предприятие НК "Роснефть", является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в "Восток ойл" - крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый "Роснефтью" на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн нефти.

В "Восток ойл" входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.