В ГД считают неизбежным отказ россиян от зарубежных цифровых платформ

По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, Запад будет всячески противодействовать цифровому суверенитету России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Процесс отказа российских интернет-пользователей от зарубежных цифровых платформ "будет очень болезненным", но он неизбежен. Такое мнение во вторник в Telegram-канале выразил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Зарубежные платформы годами интегрировались в наше общество, поэтому процесс отказа от них будет очень болезненным - но он неизбежен. Запад будет всячески противодействовать нашему цифровому суверенитету, вкачивать огромные деньги в средства обхода блокировок, пытаться удержать российских граждан в орбите идеологического влияния", - написал Горелкин.

По его мнению, главная цель проходящего в Вильнюсе саммита НАТО - "официально закрепить за Россией статус главного врага и легализовать русофобию".

"Нет никаких сомнений, что параллельно с треком эскалации прокси-войны будет согласовано значительное усиление информационных и кибернетических атак в отношении нашей страны", - считает депутат. Он также не исключил, что цифровые платформы отдельным пунктом пользовательского соглашения "вообще запретят упоминать Россию в положительном ключе".

Зампред комитета выразил уверенность, что РФ будет строить цифровое будущее по собственным правилам.