В ВЭБ.РФ допустили, что ЦБ может поднять ключевую ставку на следующем заседании

Это заседание пройдет 21 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России, вероятно, поднимет ключевую ставку на следующем заседании. Такое мнение во вторник ТАСС высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5% с сентября 2022 года. Следующее заседание совета директоров состоится 21 июля 2023 года.

"Думаю, что, к сожалению, да, поднимут [ключевую ставку], с учетом колебаний курса и рисков ускорения инфляции. Они так на это отреагируют", - сказал он.

Ранее в обзоре финансовых рынков Банка России сообщалось, что ослабление рубля по отношению к доллару на 10,4% в июне 2023 года произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.