Комиссия Совбеза РФ предложила прогнозировать потребности отраслей в специалистах

Также обозначили задачи по переоснащению образовательных учреждений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере обсудила дефицит высококвалифицированных ученых, инженеров и рабочих и предложила профильным властям устранять его за счет прогнозирования.

"Заинтересованным ведомствам предложено организовать проведение мониторинга и прогнозирование рынка труда и структуры занятости по профессиям и специальностям, обеспечивающим технологический суверенитет. Акцентировано внимание на необходимость организации оценки потребности предприятий и организаций в численности специалистов и уровня необходимых профессиональных компетенций", - сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ по итогам заседания комиссии.

Кроме того, участники встречи обозначили задачи по переоснащению образовательных учреждений, в том числе с учетом импортозамещения.