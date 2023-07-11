Пилот по электронному документообороту с КНР позволил сократить цену услуги в тысячи раз

Гендиректор группы компаний "СКБ Контур" Михаил Сродных отметил, что к проекту присоединились около 30 компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта по электронному документообороту (ЭДО) между Китаем и Россией позволила снизить стоимость услуги с десятков тысяч до сотен рублей. За время его реализации скорость заключения соглашений о международном ЭДО между компаниями из этих стран также сократилась с 3-6 месяцев до пары недель. К пилотному проекту присоединились порядка 30 компаний, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор группы компаний "СКБ Контур", занимающейся развитием экосистемы для бизнеса, Михаил Сродных.

"С Китаем мы настроили новый формат взаимодействия, и сейчас в пилоте участвует около 30 различных компаний, в том числе присоединился и Магнитогорский металлургический комбинат. <...> Мы начинаем получать самый главный эффект электронного документооборота. Во-первых, стоимость существенно уменьшается - вместо нескольких десятков тысяч уже вопрос про сотни рублей. Во-вторых, увеличилась скорость взаимодействия сторон. Если раньше на сделку уходили месяцы, то сейчас при наличии заключенного соглашения о МЭДО достаточно буквально несколько минут, и электронный документооборот уже осуществлен", - сказал он в интервью на стенде ТАСС на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

Пилотный проект по роуминговому соглашению ЭДО между операторами Китая и России запустили в апреле 2023 года, "СКБ Контур" выступает в роли оператора со стороны РФ. "Получается, что документ подписывается с одной стороны у нас в "Контур. Диадоке". С другой стороны есть компания Sheca, которая находится в Китае, она такой же оператор ЭДО, который помогает китайским компаниям подписать документы в их системе - Letusign. Дальше документ попадает на проверку доверенной третьей стороне, которая проверяет, что подпись верна, и документ может быть принят", - пояснил Сродных.

Он отметил, что в будущем есть вероятность внедрения взаимного ЭДО между РФ и другими дружественными странами. "Посмотрим, где будет лучше эта история развиваться. Я думаю, что это страны, с которыми у нас сейчас эффективно налаживаются деловые отношения. Может быть, это страны ближнего зарубежья или наши дружественные коллеги, с которыми сейчас транслируется необходимость активно наладить взаимоотношения", - заключил он, добавив, что более подробные планы станут понятны в ближайшее время.

Группа компаний "СКБ Контур" разрабатывает решения для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Ключевые направления бизнеса "СКБ Контур" - электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка "СКБ Контур" за 2022 год составила 26,4 млрд рублей.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.