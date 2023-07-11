ФНС: рост долга компаний по уплате налогов до 2,5 трлн руб. в 2022 г. был временным

Явление было связано со сложной экономической ситуацией из-за санкций

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рост задолженности компаний по уплате налогов до 2,5 трлн рублей в 2022 году представлял собой временное явление, которое было связано со сложной экономической ситуацией из-за санкций, с поддержкой бизнеса. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы России (ФНС).

"Для реструктуризации долга предпринимались существенные меры, в том числе полгода (с 01.04 по 01.10.2022) действовал мораторий на банкротство. Он запрещал не только банкротить, но и начислять пени, осуществлять исполнительные действия. Это снизило банкротства предприятий, но при этом перевело их долги в отсроченные взыскания. Образование долга компаний - это временное явление, в дальнейшей перспективе для развития экономики важно поддержать бизнес и не дать ему закрыться", - указала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на росте долга сказалась сложная экономическая ситуация 2022 года, вызванная для многих санкционными мерами, а также необходимостью быстро перестраивать свои бизнес-процессы. На работу бизнеса повлияли и котировки курса рубля, задержка оплаты по контрактам. Было отмечено снижение платежной дисциплины.

Меры по реструктуризации долга

Для перевода долга в управляемую реструктуризацию с 1 апреля 2022 года ФНС реализует пилотный проект "Площадка реструктуризации долга". Она позволяет выработать решения по комплексному выводу предприятия из кризиса по задолженности перед бюджетом и иными кредиторами, предотвращая банкротства.

В рамках этого проекта за прошедший год бизнесу оказано мер поддержки в виде различных форм рассрочки налоговых платежей на сумму более 670 млрд рублей. В результате по наступившим срокам графиков платежей в бюджет уже поступило 96 копеек на 1 рубль рассроченного долга. Таким образом, задолженность не была переведена в безнадежный к взысканию долг банкротов (в среднем сейчас взыскивается 3-4 копейки с рубля), сохранена экономика предприятий, рабочие места.