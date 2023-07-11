Глава МИД Омана сообщил о работе с Россией над соглашением о взаимном поощрении инвестиций

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди также напомнил о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Маскат и Москва работают над соглашением о взаимном поощрении и защите инвестиций. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, выступая во вторник на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Недавно мы подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, а в настоящее время работаем над соглашением о взаимном поощрении инвестиций, - сказал он. - Эти два соглашения являются важной основой для развития сотрудничества, направленного на привлечение инвестиций в наши страны".

Как отметил министр, правительство Омана принимает активные усилия для привлечения российских инвестиций, в том числе взаимодействуя с частным сектором. "Мы надеемся, что тот импульс, который нам удалось придать российско-оманским отношениям, будет способствовать укреплению инвестиционного сотрудничества", - подчеркнул аль-Бусаиди.

Он также отметил, что Оман рассчитывает на укрепление экономического сотрудничества с Россией и увеличение товарооборота между странами.

"Мы намерены укреплять сотрудничество с Россией в различных секторах экономики <...> и рассчитываем на развитие двухсторонней торговли в будущем", - сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что правительства двух стран будут отслеживать реализацию соглашений, действующих между Россией и Оманом, а также работать над достижением новых договоренностей, которые будут направлены на "укрепление взаимопонимания и создание основы для дальнейшего развития сотрудничества".

8 июня Оман и Россия подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Подписи под документом поставили заместитель министра финансов России Алексей Сазанов и глава Налогового управления Омана Сауд бен Насер аш-Шукайли.

Соглашение устанавливает общую ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15%, и пониженную ставку 10% на доходы в виде дивидендов компаний, которые владеют не менее чем 20% долей участия в капитале компании, выплачивающей указанные дивиденды, в течение года. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%. При этом документ предусматривает освобождение от налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов для государственных институтов и государственных компаний. Налоговая ставка на роялти определена в размере 10%.