Минский моторный завод поставит в Чебоксары 2 тыс. дизельных двигателей до 2027 года

Глава республики Олег Николаев считает, что это станет катализатором успешных проектов по импортозамещению, модернизации инфраструктуры, развитию новых производственных мощностей и рынков сбыта

ТАСС, 11 июля. Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) получит от Минского моторного завода не менее 2 тыс. дизельных двигателей до 2027 года. Об этом написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"С Минским моторным заводом [заключили соглашение] о поставке для Чебоксарского завода силовых агрегатов не менее 2 000 дизельных двигателей до 2027 года", - отметил он.

Николаев считает, что это станет катализатором успешных проектов ЧЗСА по импортозамещению, модернизации инфраструктуры, развитию новых производственных мощностей и рынков сбыта. "Это в конечном итоге укрепит экономический потенциал Чувашской Республики и производственную кооперацию. Также расширим сотрудничество в сфере сервисных услуг", - уточнил он.

Глава Чувашии добавил, что студенты и преподаватели Чувашского государственного университета смогут изучить опыт и наработки Минского тракторного завода. "Намечены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обмен знаниями и генерация новых решений. Также повышение квалификации и совместное участие в конкурсах, в том числе на получение грантов", - пояснил Николаев.

Еще одно соглашение было заключено с концерном "Тракторные заводы". "В школах появятся инженерные классы, студенты смогут проходить практику на предприятиях концерна и начать там свою трудовую деятельность. Также университет и "Тракторные заводы" займутся совместными НИОКР в машиностроении", - отметил глава республики.

По словам Николаева, также подписан меморандум с машиностроительным кластером республики. "Он будет способствовать расширению уже существующих контактов в промышленной и экономической сферах, а самое главное - появлению новых рабочих мест в регионе. Будем развивать импортозамещение, экспорт продукции, инвестиционную привлекательность", - написал он.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.