Лавров сообщил, что Россия и Оман ускорят рассмотрение вопроса о создании межправкомиссии

По словам главы МИД РФ, "после незначительного периода, когда в ходе коронавирусной инфекции взаимный товарооборот упал, в прошлом году возобладала тенденция к росту"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Оман намерены ускорить рассмотрение вопроса о создании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Сегодня мы обсуждали возможность ускорить рассмотрение вопроса о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, - отметил он. - Особое внимание наши оманские друзья уделяют взаимодействию в сфере продовольственной безопасности, энергетической безопасности. У них есть соответствующие планы, и мы будем рады содействовать их реализации".

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "после незначительного периода, когда в ходе коронавирусной инфекции взаимный товарооборот упал, в прошлом году возобладала тенденция к росту: он увеличился на более чем 45%, и в первые четыре месяца нынешнего года - еще более чем на 50%". "Так что у нас общее мнение, что эту тенденцию нужно поддержать, - резюмировал он. - Цифры растут, они, в общем-то, значительные, но, конечно, потенциал нашего экономического взаимодействия гораздо больше".

Лавров также сообщил, что в ходе переговоров были рассмотрены все аспекты двустороннего взаимодействия. "Мы отметили традиционно доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях, договорились о его продолжении, - информировал он. - Есть планы дополнить политический диалог еще и диалогом между нашими парламентариями. Такие конкретные идеи прорабатываются, и они в ближайшее время будут реализованы".