Первым магазинам в Херсонской области выписали штрафы до 100 тыс. рублей за превышение цен

Протоколы об административных правонарушениях составлены в Новотроицком и Геническом округах

ГЕНИЧЕСК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области выписали владельцам магазинов первые семь штрафов до 100 тыс. рублей за завышение цен, сообщил во вторник в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"С этой недели начинаем наказывать магазины за превышение цен на социальные продукты и товары первой необходимости. Или отсутствие таковых в продаже. Первые семь протоколов об административных правонарушениях составлены в Новотроицком и Геническом округах. Штрафы более чем убедительные - до 40 тыс. рублей на физлиц (предпринимателей) и до 100 тыс. рублей - на юрлиц (организации)", - написал Алексеенко.

Он призвал жителей области, сталкивающихся с завышением цен в магазинах или отсутствием социальных продуктов, сообщать об этом в специальный чат-бот правительства @monitoringcen_khersonbot. "Каждое обращение будет отработано комиссиями ВГА районов и Минпромторга области. За нарушения будем наказывать", - добавил Алексеенко.

24 мая Сальдо опубликовал указ о введении регулирования розничных цен на социально значимые товары в регионе на период военного положения. За превышение регулируемых цен в указе врио губернатора была установлена административная ответственность для физических лиц - предпринимателей, а также должностных и юридических лиц. В конце июня предельно допустимые цены на ряд продуктов и непродовольственных товаров были изменены. Согласно приложению к приказу врио губернатора, предельно допустимая цена на подсолнечное масло в регионе, например, составляет 130,26 рублей за литр, на свинину - 344,04 рублей за килограмм, питьевое молоко - 89,18 рублей за литр, хозяйственное мыло - 73,04 рублей за 200 граммов.