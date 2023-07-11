11 июля, 11:23

Костин заявил, что ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран

Кадры встречи Владимира Путина с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным
© Kremlin.ru

Глава ВТБ отметил, что растет доля кредитов в рублях

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран, растет доля кредитов в рублях. Также банк работает с юанем. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы сегодня, конечно, не кредитуем больше в валютах западных стран, такой возможности нет. У нас растет рублевый. И мы постепенно работаем в юанях, в других валютах. Такой процесс идет. Я думаю, уже довольно существенный. Да и в целом в расчетах рубль сегодня в дружественных странах занимает уже больше половины. Поэтому, я думаю, что этот процесс будет идти дальше", - сказал Костин.

В сентябре 2022 года глава ВТБ заявлял, что банк рассматривает возможность запуска кредитования юрлиц в юанях, ряд таких проектов уже находятся в проработке. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКостин, Андрей Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
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