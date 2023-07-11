Объемы производства первого российского электрогрузомобиля увеличат в 5 раз до 2025 года

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщали, что потенциальными заказчиками электрогрузовика могут быть ОАО "РЖД", "Почта России" и другие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. "Электромобили Мануфэкчуринг рус" планирует увеличить объем производства первого российского электрогрузомобиля с одной тысячи в год до пяти тысяч к 2025 году, для этого планируется увеличить производственные мощности за счет дополнительных промплощадок. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге руководитель пресс-службы компании Наталья Шорина.

"Мощность завода - тысяча машин в год. Мы хотим делать гораздо больше, потому что емкость рынка оцениваем где-то в среднем в 10 тыс. машин в год. Хотим увеличить до 5 тыс. за счет покупки дополнительных промышленных площадок", - рассказала Шорина, уточнив, что план хотят реализовать до 2025 года.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщали, что потенциальными заказчиками электрогрузовика могут быть ОАО "РЖД", "Почта России" и другие. Автомобиль начал проходить тест-драйв с участием нескольких компаний, в том числе Whoosh.

Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он создан на базе шасси "УАЗ профи". Запас хода электромобиля массой 3,5 тонн на одном заряде составит до 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонн. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика допустимо и в городской среде. Электрогрузомобиль будет выпускаться в четырех типах кузова: промтоварный фургон, "еврофургон", изотермический фургон, а также авторефрижератор.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.