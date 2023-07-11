Белорусские компании уже заключили на "Иннопроме" контракты на $180 млн

Эта сумма не является окончательной, поскольку выставка еще продолжается

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Белорусские компании уже заключили на проходящей в Екатеринбурге выставке "Иннопром-2023" контракты на $180 млн. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (ТПП) Михаил Мятликов.

"На сегодня уже можно говорить о согласованных и подписанных контрактов на сумму $180 млн. Однако впереди еще два дня работы "Иннопрома", поэтому данная сумма еще не окончательная", - цитирует его агентство БелТА.

В преддверии выставки заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик сообщил, что белорусские компании планируют подписать "почти 60 документов на общую сумму около $180 млн", в том числе предприятия системы министерства промышленности были "намерены заключить не менее 11 экспортных коммерческих контрактов на сумму от $157,4 млн".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром - 2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Белоруссия выступает страной - партнером выставки.