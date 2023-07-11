Порядка 10 объектов торговли в Северодонецкой агломерации ЛНР передадут инвесторам

Сейчас на территории агломерации уже работают шесть супермаркетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Порядка десяти объектов торговли, расположенных на территории Северодонецкой агломерации в Луганской Народной Республике (ЛНР), передадут инвесторам. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Частников в рамках выставки "Иннопром-2023".

7 июля врио главы ЛНР подписал указ, которым наделил правительство республики полномочиями по управлению бесхозным имуществом.

"С целью развития розничной торговли на территории Северодонецкой агломерации Минпромторгом ЛНР проведена работа с главами местных администраций по определению неработающих торговых объектов, где собственники самоустранились. В итоге будет сформирован перечень объектов, а таких около десяти, для обращения имущества в государственную собственность с последующей передачей данных объектов инвесторам", - сказал он.

Частников рассказал, что сейчас на территории Северодонецкой агломерации уже работают шесть супермаркетов.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В текущем году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка Экспо, программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.