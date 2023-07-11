Завод трубопроводной арматуры из ЛНР представил на "Иннопроме" шаровой кран

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли региона, уникальность крана состоит в том, что он полностью производится на Луганском трубопроводном заводе

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" на выставке "Иннопром-2023" представил шаровой кран, предназначенный для использования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и объектах промышленности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе министерства промышленности и торговли ЛНР.

"Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" на выставке "Иннопром" представил шаровой кран. Он предназначен для использования на объектах нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности, а также для систем водо-, газо- и теплоснабжения и ЖКХ", - сказал сотрудник пресс-службы регионального Минпромторга.

Собеседник агентства подчеркнул, что уникальность шарового крана состоит в том, что он полностью производится на Луганском трубопроводном заводе.

В Минпромторге ЛНР также рассказали, что сейчас завод "Маршал" производит порядка 8,5 тыс. товаров. Все работы, начиная от проектирования изделий и заканчивая их окраской, выполняются предприятием самостоятельно.

Ранее Лутугинский завод строительных материалов из ЛНР представил на выставке "Иннопром" уникальные строительные материалы для быстрого возведения стен и ограждений.

Луганскую Народную Республику на "Иннопроме" представляют три предприятия: Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал", Луганский литейно-механический завод и Лутугинский завод строительных материалов. Возглавляет делегацию заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Частников.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.