В Калининграде объем льготной ипотеки для IT-специалистов превысил 1 млрд рублей

Максимальная сумма кредита для Калининградской области составляет 18 млн рублей при первоначальном взносе от 15%

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Объем льготных ипотечных кредитов для сотрудников сферы информационных технологий (IT) в Калининградской области превысил 1 млрд рублей, всего выдано 156 таких кредитов. Об этом сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

"На начало июля в Калининградской области выдано 156 ипотечных кредитов для IT-специалистов на общую сумму 1 млрд 85 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная сумма кредита для Калининградской области составляет 18 млн рублей при первоначальном взносе от 15%. На эти средства можно приобрести готовую или строящуюся квартиру, жилой дом с земельным участком от юридического лица или индивидуального предпринимателя или направить средства на строительство. Льготная ставка для IT-специалистов составляет от 4 до 5%, в зависимости от выбранного банка.

"Госсектору и бизнесу необходимы квалифицированные специалисты в сфере информационных технологий. И льготная ипотека - действительно эффективная мера поддержки отрасли. Мы видим рост выдачи ипотеки, для нас важно, чтобы специалисты оставались в регионе и реализовывали свой потенциал. Ну и конечно, это помогает привлекать первоклассных специалистов из других регионов нашей страны", - приводится цитата вице-премьера калининградского правительства Левана Дараселии.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена правительством РФ в мае 2022 года, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Получить кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте до 50 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях.