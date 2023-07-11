В "ПК ТС" сообщили о заинтересованности Казахстана в приобретении российских трамваев

Генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин заявил, что ведутся переговоры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Компания "ПК Транспортные системы" ведет переговоры с Казахстаном о поставках российских трамваев, рассказал ТАСС генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин. Представители Казахстан в рамках международной выставки "Иннопром-2023" заинтересовались представленным компанией транспортным средством.

"Обращались", - ответил он на вопрос, обращались ли представители дружественных стран по поводу поставок трамваев. "Ребят [из Казахстана - прим. ТАСС] заинтересовало, мы их пригласили к себе на сборочное производство в Санкт-Петербург для того чтобы показать весь модельный ряд. <…> Поэтому ведем эти переговоры", - подчеркнул Дубровин.

На международной выставке "Иннопром-2023" "ПК Транспортные системы" представили первый российский серийный трехсекционный трамвай "Невский" двустороннего движения с элементами автопилота. С 2023 года трамваи модели 71-932 "Невский" уже начали эксплуатироваться на маршрутах Санкт-Петербурга.