Путин отметил, что ВТБ удалось преодолеть основные трудности, возникшие из-за санкций

Президент РФ напомнил, что ВТБ "исторически занимался прежде всего обслуживанием внешнеторговой деятельности"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ВТБ исторически специализировался на обслуживании внешнеторговой деятельности, поэтому справляться с возникшими из-за санкций трудностями банку было непросто, однако большинство из них удалось преодолеть. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

"ВТБ исторически занимался прежде всего обслуживанием внешнеторговой деятельности, в этой связи был завязан в значительной степени на тех клиентов, которые работают в этой сфере, на иностранную инфраструктуру", - сказал глава государства, открывая встречу. "Конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям", - добавил он.

"Тем не менее все-таки основные трудности благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды были преодолены", - заметил Путин, обращаясь к Костину.