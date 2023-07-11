В России в 2024 году могут появиться трамвай с полным автопилотированием в депо

Генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин сообщил, что в 2019 году компания совместно с партнерами начинала тестировать систему автопилота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Компания "ПК Транспортные системы" планирует представить в 2024 году трамвай, который будет работать в режиме автопилота в депо. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин в кулуарах международной выставки "Иннопром-2023".

"Я думаю, что в следующем году мы можем уже совместно с "Горэлектротрансом" Санкт-Петербурга показать, как трамвайные вагоны расставляются в парке в режиме автопилотирования без водителя", - рассказ он.

При этом Дубровкин отметил, что в 2019 году компания "ПК Транспортные системы" совместно с партнерами начинала тестировать систему автопилота. Однако для запуска полностью беспилотных трамваем, по его словам, необходима нормативная база и инфраструктура, что на текущий момент отсутствует.

"Мы уже делали трамвайный вагон на базе "Витязя" в Москве, в котором ставили компоненты полностью автопилотирования (но с наблюдением водителя). Даже на 17 маршруте это Останкино - Медведково [в Москве - прим. ТАСС] мы на одном из участков ездили, но на сегодня нет нормативной базы разрешающей, нет инфраструктуры, которая позволяла бы эксплуатировать", - подчеркнул Дубровкин.

На текущий момент компания применяет элементы автопилотирования на трамваях в Санкт-Петербурге. В скором времени их количество в городе достигнет 85 машин.

Элементы системы автопилота представляют собой наличие специальных камер и датчиков системы активной помощи машинисту на основе искусственного интеллекта. Они позволяют детектировать объекты дорожной сцены: пешеходов, светофоров, транспортных средств, дорожных знаков и другое. В случае если объект находится на пути трамвая система подает водителю предупреждающие об опасности сигналы и при отсутствии реакции на них, самостоятельно принимает решение, осуществляя автоматическое торможение.

Компания на международной выставке "Иннопром-2023" представила первый российский серийный трехсекционный трамвай "Невский" двустороннего движения с элементами автопилота. С 2023 года трамваи модели 71-932 "Невский" уже начали эксплуатироваться на маршрутах Санкт-Петербурга.