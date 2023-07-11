В Ульяновской области вложат более 230 млн рублей в производство сельхозтехники

Губернатор региона Алексей Русских отметил, что для экономики субъекта проект интересен с точки зрения укрепления кооперации с Республикой Беларусь

ТАСС, 11 июля. Объем инвестиций в совместное российско-белорусское производство сельхозтехники в городе Димитровграде Ульяновской области составит более 230 млн рублей. Об этом написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале по итогам подписания соглашения с компанией "Полесье Машстрой" на выставке "Иннопром".

"Общая сумма инвестиций составит более 230 млн рублей. Планируется создать новые рабочие места для димитровградцев. Регион со своей стороны предоставляет налоговые льготы и преференции инвестору", - отметил он.

Русских уточнил, что производство прицепной и навесной сельхозтехники в Димитровграде планируется начать до конца года. "Детали проекта обсудил с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Александровичем Пархомчиком", - добавил губернатор.

На первом этапе на площадке Димитровградского индустриального парка "Мастер" наладят производство культиваторов, разбрасывателей и дисковых борон. "В перспективе предприятие планирует выпускать более 40 наименований техники для сельского хозяйства, включая сеялки, опрыскиватели, плуги. Такая техника востребована у наших аграриев", - пояснил Русских.

Глава региона подчеркнул, что для экономики Ульяновской области проект интересен с точки зрения укрепления кооперации с Республикой Беларусь. "Новое производство - это новые заказы для региона, рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Одновременно мы развиваем кооперацию внутри региона - загружаем местные предприятия заказами, это нужно для их стабильной работы", - написал он.

Губернатор также отметил, что уже идет подбор компаний для сотрудничества с "Полесье Машстрой". "Например, найдены региональные партнеры по металлообработке", - пояснил Русских.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.