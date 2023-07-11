В СГ отметили глубину интеграции России и Белоруссии при организации "Иннопрома"

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что эта платформа создает базу для дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества Москвы и Минска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Взаимодействие России и Белоруссии для организации международной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге доказывает глубину и результативность их экономической интеграции. Об этом заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Приглашение РФ в адрес Белоруссии стать страной - партнером "Иннопрома" показало, что масштаб выставки подтверждает глубину, содержательность и результативность экономической интеграции двух стран, объединенных союзным договором", - сказал он на выставке "Иннопром-2023".

Как отметил Мезенцев, эта платформа создает базу для дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества России и Белоруссии. "Это также фундамент для обеспечения должного уровня конкурентоспособности и возможного технологического суверенитета с учетом беспрецедентного санкционного давления, которое испытывают две дружеские страны", - подчеркнул госсекретарь СГ.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на открытии международной промышленной выставки "Иннопром-2023" сообщил, что Белоруссия и Россия разработали 17 совместных импортозамещающих проектов, объем финансирования их реализации предполагает выделение свыше 80 млрд российских рублей. Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик уточнил, что совместные белорусско-российские проекты в сфере импортозамещения будут реализованы в течение ближайших двух-трех лет.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В текущем году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка "Экспо", программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.