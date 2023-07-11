Отбор проектов модернизации старых ТЭС могут перенести на апрель 2024 года

В феврале его уже переносили с апреля на октябрь 2023 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сроки проведения конкурентного отбора мощности (КОМ) могут быть перенесены с ноября 2023 года на февраль 2024 года, сроки отборов проектов модернизации ТЭС (КОММод) - с октября 2023 года на апрель 2024 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, разработанном Минэнерго РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"<...> положениями проекта корректируются сроки проведения конкурентного отбора мощности с ноября 2023 года на февраль 2024 года (отбор на 2027 год состоится 15.02.2024) и отборов проектов модернизации ТЭС с октября 2023 года на апрель 2024 года (отбор на 2028 год будет проводиться до 01.04.2024)", - следует из пояснительной записки к проекту.

В феврале конкурсный отбор проектов модернизации тепловой генерации по государственной программе уже был перенесен с апреля на октябрь 2023 года. Ранее Минэнерго РФ отмечало, что перенос сроков проведения конкурса позволит комплексно рассмотреть существующие ограничения на поставку основного генерирующего оборудования, выявить и учесть иные риски реализации проектов модернизации и скорректировать параметры программы и требования, предъявляемые к проектам.

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 46 ГВт.