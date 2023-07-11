Bloomberg: ЕС хочет увеличить финансирование фонда, использующегося для помощи Украине

По данным агентства, в Брюсселе также обсуждается возможность ускорения военной подготовки украинской армии

ТАСС, 11 июля. Брюссель намерен увеличить финансирование Европейского фонда мира, что позволит выделять большие средства для поставок вооружений на Украину. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, в ЕС также обсуждается возможность ускорения военной подготовки украинской армии, поддержка реформ Киева и дальнейшее расширение европейского военно-промышленного комплекса в области производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

Европейский фонд мира был создан 22 марта 2021 года, причем весь его бюджет на период 2021-2027 годы составил €5,7 млрд. Фонд был предусмотрен как структура для обеспечения военных поставок правительствам государств в зонах конфликтов, в первую очередь, в странах Африки и Ближнего Востока, где ЕС поддерживает или намерен поддерживать свои "миротворческие миссии по стабилизации конфликтов".