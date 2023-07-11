Geely и Renault создадут предприятие по выпуску автодвигателей

В рамках проекта компании построят 17 заводов по производству двигателей и пять научно-исследовательских центров на трех континентах

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Geely и французская компания Renault подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении китайской корпорации.

"Geely Holding Group <...> и Renault Group подписали сегодня юридически обязывающее соглашение о создании совместного предприятия с равными долями участия <...>, которое станет мировым лидером в разработке, производстве и поставке лучших в своем классе гибридных силовых агрегатов и высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания", - сообщается в заявлении.

В рамках проекта будут построены 17 заводов по производству двигателей и пять научно-исследовательских центров на трех континентах, отмечает компания. Ожидается, что предприятие будет выпускать до 5 млн двигателей внутреннего сгорания, а также гибридных силовых агрегатов и трансмиссий в год. Производство позволит создать до 19 тыс. рабочих мест, уточняется в сообщении.

Запуск проекта назначен на вторую половину 2023 года. Официально объем инвестиций в проект не раскрывается. По данным агентства Reuters, стороны намерены выделить до €7 млрд ($7,71 млрд).