В Подмосковье ЦУР "Бизнес" обработал около 5 тыс. обращений предпринимателей

Наиболее востребованной темой консультаций стали меры поддержки, работающие на территории области, га втором месте - открытие и ведение бизнеса, на третьем - земля и недвижимость для бизнеса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. обращений от предпринимателей обработал ЦУР "Бизнес" в Московской области с момента его запуска, об этом во вторник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В конце прошлого года единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" была внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Подмосковья, а с нового года - заработала по всему региону. За это время в ЦУР "Бизнес" поступило 5,1 тыс. обращений, отработано из которых уже 4,9 тыс. Остальные находятся в работе профильных ведомств и штаба по защите бизнеса", - сказала она.

Зампред добавила, что наиболее востребованной темой консультаций являются меры поддержки, работающие на территории Московской области. На втором месте - открытие и ведение бизнеса, на третьем - земля и недвижимость для бизнеса.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что все обращения предпринимателей делятся на три типа: консультации, задачи и проблемы. Наиболее часто вопросы, полученные от бизнеса, решаются онлайн с помощью консультации в течение 1-2 рабочих дней. Вопросы, требующие подключения профильных специалистов или нескольких ведомств, направляются в штаб по защите бизнеса.