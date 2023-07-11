Томские рыбные консервы намерены экспортировать в Казахстан, Белоруссию и Монголию

Предприятия области сейчас поставляют рыбу местным переработчикам, а также в несколько российских регионов

ТОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Александровский рыбоконсервный завод, расположенный на севере Томской области, договорился об экспорте продукции в Казахстан, Белоруссию и Монголию с 2023 года. Для этого он готов дополнительно увеличить производственные мощности до 40%, сообщил журналистам во вторник глава областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

"Мощность у него [Александровского рыбоконсервного завода] - 2 млн банок в год, он вышел сейчас на эти объемы и полностью обеспечивает томский рынок и соседние регионы. Сейчас он выходит на Белоруссию, Казахстан. Подписано соглашение об экспорте", - сказал Сиротин.

Он добавил, что завод готов увеличить свои мощности еще на 40%, но все будет зависеть от спроса. Это единственный рыбоконсервный завод в Томской области.

Сиротин пояснил ТАСС, что сейчас завод оформляет все необходимые документы в Россельхознадзоре и других ведомствах, что может затянуться до полугода. Но начать экспортировать консервы планируется уже в 2023 году. Также подобные договоренности были достигнуты и с Монголией.

По словам главы департамента, всего в рыбной отрасли региона работают 159 предприятий, в 2022 году выловили 4,3 тыс. тонн, столько же в планах на 2023 год. В основном добывают леща, язя, щуку, плотву и карася, в меньших количествах - пелядь и стерлядь. Рыба поставляется местным переработчикам, а также экспортируется в Новосибирскую, Кемеровскую, Волгоградскую и Ростовскую области, Красноярский, Алтайский и Краснодарский края.

Пастбища пеляди

Сиротин также рассказал, что в 2023 году в регионе запускают пилотный проект по пастбищному выращиванию пеляди, которая в копченом и вяленом виде популярна у местных жителей. В этом году предприниматель планирует зарыбить ей одно или два озера, с каждого из которых должно получиться не менее 50 тонн рыбы.

По его словам, несмотря на то что 70% нерестилищ пеляди в стране приходится на Томскую области, пастбищным разведением здесь не занимались, только отправляли инкубационных мальков в другие регионы - Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области. Там пелядь вырастает примерно до 120 г и передается переработчикам - в том числе томским. Собственное разведение пеляди позволит снизить себестоимость рыбы.

Логистический центр

Сиротин также сообщил, что к концу 2023 года в Томске откроют логистический центр для хранения 1 тыс. тонн рыбы и рыбопереработки. "Предприятие ("Меридиан плюс") тоже занимается рыбопереработкой и готово взять на себя логистику распределения рыбной продукции от других предприятий в кооперации с другими рыбаками, которые находятся на территории Томской области", - сказал он.

Сейчас идет строительство центра, закуплено холодильное оборудование. Ввод в эксплуатацию запланирован к концу 2023 года. Инвестор вложил около 50 млн рублей собственных средств, еще около 2 млн рублей выделили в рамках господдержки.