11 июля, 12:39,
обновлено 11 июля, 13:00

Мишустин заявил, что у России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции

© ТАСС/ Ruptly

По словам премьер-министра, инфляция остается умеренной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень инфляции в России сейчас один из самых низких в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инфляция остается умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений", - сказал председатель правительства на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что в годовом выражении инфляция не превышает 3,5%.

"Это сегодня один из самых низких показателей в мире", - подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин отметил, что в России сейчас стабильная ситуация и на рынке труда, "безработица с февраля держится на рекордной отметке в 3,2%". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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