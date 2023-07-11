Мишустин заявил, что у России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции

По словам премьер-министра, инфляция остается умеренной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень инфляции в России сейчас один из самых низких в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инфляция остается умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений", - сказал председатель правительства на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что в годовом выражении инфляция не превышает 3,5%.

"Это сегодня один из самых низких показателей в мире", - подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин отметил, что в России сейчас стабильная ситуация и на рынке труда, "безработица с февраля держится на рекордной отметке в 3,2%".