Мишустин пообещал, что Россия выполнит все социальные обязательства при любых вызовах

Глава кабмина также заверил, что власти "продолжат решать другие первоочередные задачи государства"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что при любых вызовах отечественной экономике все социальные обязательства будут выполняться.

"При любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены", - сказал председатель правительства на совещании по экономическим вопросам. Глава кабинета министров также заверил, что власти "продолжат решать другие первоочередные задачи государства".

По мнению Мишустина, "сейчас важно не только сохранить положительные тренды, но и, что еще более важно, за счет внутренних ресурсов создать условия для устойчивого роста, достичь поставленных целей". Среди этих целей премьер-министр назвал "обеспечение повышения качества жизни людей во всех регионах страны".