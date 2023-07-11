ГКЗ дала месторождению "Газпром нефти" в Оренбуржье имя геолога Виктора Орлова

Геологические запасы месторождения превышают 53 млн тонн нефтяного эквивалента

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Открытое "Газпром нефтью" месторождение нефти на Солнечном участке в Оренбургской области получило имя геолога, экс-министра природных ресурсов РФ Виктора Орлова, говорится в сообщении компании.

"Государственная комиссия по запасам присвоила месторождению "Газпром нефти" в Ташлинском районе Оренбургской области имя выдающегося советского и российского геолога Виктора Орлова", - отмечается в сообщении. Орлов в 1996-1998 годах занимал пост министра природных ресурсов России, также являлся член-корреспондентом Академии естественных наук и президентом Российского геологического общества.

"Газпромнефть-гео" обнаружила месторождение на Солнечном участке в Оренбуржье в начале 2023 года, его геологические запасы превышают 53 млн тонн нефтяного эквивалента, а нефть имеет ярко-оранжевый цвет, относится к легким сортам и не содержит примесей.

Как отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин, месторождение на Солнечном участке может стать ядром нового центра добычи компании в Оренбургской области.

В свою очередь, замглавы Роснедр Орест Каспаров отметил, что открытие в стало возможным благодаря "нестандартным решениям, новаторскому подходу и смелости геологических гипотез "Газпромнефть-Гео".

В перспективный геологоразведочный кластер на юго-западе Оренбургской области входят Солнечный, Корнаваринский, Надеждинский, Западно-Рубежинский и Первомайский участки в Ташлинском, Тоцком и Первомайском районах, которые могут стать источниками для наращивания добычи компании в Волго-Уральском регионе.​