Володин считает, что кабмин достойно справился с 16 тыс. антироссийских санкций

Председатель Госдумы отметил, что 2022 год был очень непростой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ достойно справилось с вызовами 2022 года, когда России было объявлено более 16 тыс. санкций. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты во вторник.

"Год 2022, год, когда нашей стране было объявлено более 16 тыс. санкций. Год очень непростой, надо сказать, правительство Российской Федерации, Министерство финансов с вызовами справились достойно", - отметил Володин.

Он добавил, что не было проблем с неисполнением обязательств социального характера, выполнялись поручения президента РФ, в рамках которых социальные стандарты выросли.