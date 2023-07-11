Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкциями

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экономика России остается устойчивой, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"Наша страна столкнулась с серьезными вызовами, однако предположения недоброжелателей не оправдались. Несмотря на сильнейшее давление Запада, российская экономика справляется", - указал он.
Мишустин привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что результаты страны лучше прогнозных. "И дальше необходимо будет принимать меры для устойчивости экономики, для развития отраслей, помощи гражданам и бизнесу", - поставил задачу глава кабмина.