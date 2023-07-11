Госсекретарь СГ выразил уверенность, что "Иннопром-2025" в Белоруссии пройдет успешно

Выставка пройдет в Минске впервые

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российские и белорусские промышленники с энтузиазмом восприняли новость о проведении выездной выставки "Иннопром" в Минске. Свою уверенность в успехе предстоящего события выразил в беседе с корреспондентом ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на международной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

Ранее во вторник вице-премьер республики Петр Пархомчик сообщил, что в 2025 году в Белоруссии впервые пройдет выездная выставка "Иннопром". Он добавил, что павильон достроят в 2024 году.

"Решение о проведении "Иннопрома" в 2025 году в Белоруссии вызвало энтузиазм у промышленников, у руководителей регионов как белорусских, так российских. Убежден, что "Иннопром-2025" в Минске поддержит яркий успех "Иннопрома-2023", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что выставка вносит существенный вклад во взаимодействие между двумя странами, подтверждая значимость работы по реализации 29 союзных программ.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В текущем году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка "Экспо", программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.

В новость внесена правка (16:21 мск) - передается с исправлением фамилии спикера в третьем абзаце, правильно - Мезенцев.