Жителям новых регионов России выдали 90 тыс. сертификатов на материнский капитал

По словам руководителя Социального фонда Сергея Чиркова, всего в системе персонифицированного учета зарегистрировано более 3 млн жителей новых территорий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жители новых регионов России получили 90 тыс. сертификатов на маткапитал, сообщил во вторник руководитель Социального фонда России Сергей Чирков.

"Стал выдаваться сертификат на материнский семейный капитал, уже выдано на текущий момент времени 90 тыс. сертификатов. Уже 390 тыс. пенсий назначено в новых регионах с марта, вот за это время. Кроме того, 100 тыс. инвалидов уже получают ежемесячные денежные выплаты", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Глава Соцфонда России добавил, что в системе персонифицированного учета зарегистрировано более 3 млн человек из новых регионов России.