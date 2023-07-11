Мишустин поздравил Решетникова с днем рождения

Премьер-министр отметил, что глава Минэкономразвития много делает для модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности, в целом для улучшения делового климата в стране

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главу Минэкономразвития России Максима Решетникова с днем рождения, открывая совещание по профильной теме.

"Хочу, пользуясь случаем, поздравить Максима Геннадьевича Решетникова с днем рождения", - сказал глава кабмина. "Вы много делаете для модернизации экономики, для повышения ее конкурентоспособности, в целом для улучшения делового климата в стране, для реализации значимых проектов. Это очень важная работа", - продолжил он, обращаясь к имениннику.

"Хочу пожелать вам также оставаться энергичным, целеустремленным. Успехам вам в профессиональной деятельности и, конечно, семейного тепла и всего самого доброго. С днем рождения!" - добавил премьер.

Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. С декабря 2018-го возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы". 21 января 2020 года указом президента России Владимира Путина назначен министром экономического развития. С 12 мая 2020-го также является специальным представителем президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.