Глава СПбМТСБ назвал управляемой ситуацию с биржевыми ценами на топливо в России

По словам Алексея Рыбникова, никаких проблем с обеспечением внутреннего рынка топливом нет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ситуация с ценами на нефтепродукты на бирже в России сейчас управляемая, нет никакого хаоса и ажиотажа. Об этом заявил журналистам президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

"Я считаю, что ситуация управляемая. Здесь ни хаоса, ни ажиотажа - ничего такого мы не видим. Ситуация с ценами управляемая. Думаю, что мы с ней, как обычно, справимся и пройдем этот период", - сказал он.

По словам Рыбникова, никаких проблем с обеспечением внутреннего рынка топливом нет, а регуляторы предпринимают все необходимые меры с точки зрения обеспечения предложения. Он добавил, что предлагаемое ФАС повышение минимального норматива продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п. п. необходимо для рынка. "Даже 1 п. п. надо делать, потому что это все равно дополнительное предложение товаров обеспечит", - отметил глава СПбМТСБ.

Вице-президент биржи Антон Карпов объяснил, что рост цен на топливо на бирже может быть обусловлен двумя факторами. Во-первых, в этом году проводятся плановые ремонты основных нефтеперерабатывающих заводов, что привело к снижению объемов топлива на внутреннем рынке. Во-вторых, как отметил Карпов, на цены может оказывать влияние дискуссия по поводу корректировки топливного демпфера. "Но если брать сегодняшнюю ситуацию, то уровень цен еще даже не дошел до цены отсечения, которая заложена в Налоговом кодексе по демпферу, когда компании перестанут получать из бюджета платежи за реализацию топлива на внутреннем рынке", - констатировал Карпов.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на СПбМТСБ демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.