Глава Минсельхоза Венгрии заявил, что без продления зерновой сделки рынок ЕС парализует

Иштван Надь отметил, что пять стран Центральной Европы выступают за ее продление

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Пять стран Центральной Европы, которые терпят ущерб из-за наплыва дешевого зерна с Украины, выступают за продление зерновой сделки, истекающей 18 июля. Об этом заявил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь по итогам встречи в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы. Он предупредил, что в противном случае зерновой рынок Евросоюза может быть парализован.

"Соглашение о вывозе зерна по Черному морю, срок действия которого истекает 18 июля, должно быть продлено и расширено, чтобы позволить украинской сельскохозяйственной продукции вернуться на традиционные маршруты доставки в страны Южной Европы, Африки и Ближнего Востока", - отметил глава венгерского Минсельхоза, который вел переговоры не только от имени своей страны, но и по поручению Болгарии, Польши, Румынии и Словакии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте венгерского ведомства.

Он напомнил, что экспорт украинского зерна по демпинговым ценам в Центральную и Юго-Восточную Европу "вызывает серьезные трудности на рынке и создает большие проблемы для фермеров" этих стран. "Венгрия будет и впредь поддерживать коридор солидарности ЕС, который призван содействовать внутренним перевозкам украинского зерна [по суше]. Однако этот коридор не оправдал наших ожиданий и оказался не в состоянии заменить черноморский маршрут. Трудности могут быть преодолены, если украинское зерно вновь будет доставляться к месту назначения в южных странах Европы, Африки и Ближнего Востока по традиционным маршрутам", - говорится в заявлении министра.

По сведениям Минсельхоза Венгрии, "с момента подписания зернового соглашения в июле 2022 года из трех украинских портов вышло около 1 080 судов с зерном и другими продуктами питания, на которых было перевезено более 30 млн тонн грузов". Половину из них составила кукуруза.

Надь считает, что "если удастся продлить соглашение и снять блокаду более чем с трех портов, то это послужит как защите интересов европейских стран, так и удовлетворению потребностей нуждающихся развивающихся государств". "В противном случае зерновой рынок ЕС может быть полностью парализован, а отсутствие продовольственной безопасности вынудит все большее число людей эмигрировать, что приведет к усилению миграционного давления и напряженности", - заявил венгерский министр.

От имени пяти стран Центральной и Юго-Восточной Европы он попросил турецкого коллегу "оказать содействие в продлении соглашения и освобождении большего количества портов в дополнение к трем существующим", сообщил Минсельхоз Венгрии.