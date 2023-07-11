ЦБ понизил курс доллара на 12 июля до 90,5 рубля

Официальный курс евро понизили до 99,6775 рубля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 12 июля 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,5045 рубля, что на 99 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 74 копейки, до 99,6775 рубля.

Курс юаня понижен на 7 копеек, до 12,5491 рубля.

По данным валютных торгов Московской биржи на 16:15 мск, курс доллара снижался на 0,36%, до 90,09 рубля, евро также терял 0,36% и торговался на уровне 99,09 рубля. В то же время юань находился на уровне 12,488 рубля (+0,03%).