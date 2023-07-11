Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования за 2022 год

Общий объем доходов бюджета в 2022 году составил 1,030 трлн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) за 2022 год. Документ внесен правительством РФ.

Согласно отчету, общий объем доходов бюджета в 2022 году составил 1,030 трлн рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 242,292 млрд рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в сумме 14,265 млрд рублей, поступление в фонд неправомерно использованных в 2021 году средств федерального бюджета и бюджета ФОМС составило 276,986 млн рублей.

Общий объем расходов бюджета фонда составил 1,149 трлн рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, - 199,154 млрд рублей и бюджета ФОМС - 12,203 млрд рублей. Общий объем дефицита бюджета фонда составил 119,865 млрд рублей, из них дефицит бюджета фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составил 58,111 млрд рублей, профицит бюджета фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 62,033 млрд рублей.

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 2,805 млрд рублей, что на 8,3% меньше предусмотренных федеральным законом и бюджетной росписью, но на 4% больше, чем в 2021 году. Снижение таких расходов связано с уменьшением числа оплаченных дней по временной нетрудоспособности на 251,9 тыс., или на 11%. В 2022 году выплачено 10,3 тыс. единовременных страховых выплат на сумму 2,378 млрд рублей, или 71,6% от предусмотренных федеральным законом и бюджетной росписью, что на 12,9% меньше, чем в 2021 году.

Число ежемесячных страховых выплат составило 5,1 млн на сумму 67,847 млрд рублей, или 98,6% к показателям федерального закона и бюджетной росписи, что больше на 9,8% к 2021 году. Снижение таких расходов обусловлено уменьшением среднего размера ежемесячной страховой выплаты на 578,3 рубля, или на 4,2% по сравнению с плановыми показателями.