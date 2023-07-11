Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2022 год

Общий объем доходов бюджета Фонда составил 12,477 трлн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2022 год. Документ был внесен правительством РФ.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета Фонда составил 12,477 трлн рублей, из них 12,426 трлн - в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 6,083 трлн рублей и бюджетов субъектов РФ в сумме 89,958 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета фонда составил 11,374 трлн рублей, из них 11,338 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Объем профицита бюджета составил 1,103 трлн рублей, сложившегося исходя из профицита бюджета фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии в сумме 1,088 трлн рублей и профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии в сумме 15,487 млрд рублей.

Общая сумма межбюджетных трансфертов на выплаты, финансируемые за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в 2022 году, составила 6,083 трлн рублей, что на 2,315 трлн рублей больше, чем в 2021 году (3,767 трлн рублей) или 48,8% от общего объема доходов бюджета фонда, из них на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено 3,026 трлн рублей (в 2021 году - 1,553 трлн рублей, рост в 1,9 раза).

"Увеличение фактических объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год от запланированных связано с передачей субъектами РФ полномочий фонду по осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, а также с поступлением в декабре 2022 года в бюджет ПФР дополнительных денежных средств из резервного фонда правительства РФ в сумме 1,5 трлн рублей в целях обеспечения 100-процентного исполнения обязательств Российской Федерации по выплате пенсий, пособий и иных социальных выплат в условиях реорганизации ПФР и создания с 1 января 2023 года фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с распоряжением правительства", - говорится в заключении комитета по труду и социальной политике.