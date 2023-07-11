Курорт "Архыз" стал лидером туристических особых экономических зон России

С показателем эффективности 95% территория обогнала Алтайский край и Тверскую область

ЧЕРКЕССК, 11 июля. /ТАСС/. Эффективность всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) составила 95%, что является самым высоким показателем среди особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Института развития "Кавказ.РФ".

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике стал лидером в стране среди особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. С показателем эффективности 95% территория обогнала Алтайский край и Тверскую область", - рассказали в пресс-службе.

Особая экономическая зона "Архыз" на территориях Зеленчукского и Урупского районов КЧР появилась в 2010 году. С 2011 года началось строительство всесезонного туристического кластера. Резиденты ОЭЗ вложили в территорию 4 млрд рублей и создали более 2 тыс. мест размещения, рестораны, лобби-бары, спа-центры, пункты проката горнолыжного инвентаря и экскурсионные бюро. По итогам I квартала 2023 года в ОЭЗ зарегистрировано 38 инвесторов.

К тому же, институт развития СКФО "Кавказ.РФ" создал на курорте горнолыжную, инженерную, а также туристическую инфраструктуру. Гостям доступно 27 км трасс всех уровней сложности, восемь канатных дорог и всесезонные сервисы. В 2022 году "Архыз" посетили 746 тыс. человек, средний ежегодный темп прироста турпотока за последние три года - более 27%. В марте 2023 года курорт принял своего трехмиллионного туриста.

Весной 2023 года право управления горнолыжным курортом было передано компании "Горные вершины", которая до 2027 года должна создать не менее 30 км трасс и построить сеть канатных дорог, до 2030 - довести количество мест размещения в гостиницах до 8 тыс. и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита. Всего в России зарегистрировано 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

"Основным показателем эффективности нашей ОЭЗ стала передача курорта частному инвестору, причем в обмен на инвестиции, кратно превышающие государственные вложения. Вместе с Минэкономразвития России мы построили горнолыжный курорт, который через 10 лет вышел на операционную рентабельность - сегодня "Архыз" продолжает развивается уже на деньги бизнеса", - отметил гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, его слова приводит пресс-служба.