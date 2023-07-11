11 июля, 13:17

Минфин 12 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводить на следующий рабочий день

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 12 июля аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года, ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года. Облигации предложат в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. 

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