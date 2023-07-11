В Минпромторге предложили изменить модель монетизации разработки ПО

Замглавы министерства Василий Шпак заявил, что продажа лицензий на программный продукт является устаревшей практикой и в будущем это работать не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. В Минпромторге РФ предлагают изменить модель монетизации разработки программного обеспечения (ПО) и переходить от продажи лицензий к предложению сервиса. Об этом в ходе выставки "Иннопром-2023" заявил замглавы министерства Василий Шпак.

"Хотел бы, пользуясь случаем, призвать к изменению модели монетизации разработки программного обеспечения. Именно переходить с точки зрения продажи лицензий к предложению сервиса, к оказанию сервиса в получении программного обеспечения по запросу. То есть подходить к программного обеспечению как к услуге, как к услуге, которая обеспечивает, поддерживает, несет сервисную функцию предприятиям", - сказал Шпак.

По его мнению, продажа лицензий на программный продукт является устаревшей практикой и в будущем это работать не будет. Шпак указал, что промышленности нужен именно сервис, простые решения, которые можно использовать и платить за факт самого использования. "Очень легко получать к ним доступ, заходить на платформу, легко подключать рабочее место. Не вступая ни в какие диалоги с менеджером по продажам, без этого всего. Все должно быть просто - подошел, кнопку нажал, доступ в среду получил", - пояснил замминистра.

"Монетизация таким образом разработки, вложение в разработку программного обеспечения, - она должна таким образом выстраиваться, на мой взгляд. Мне кажется, за этим будущее", - добавил Шпак.