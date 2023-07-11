11 июля, 13:33

Nordwind запустит прямые рейсы между Казанью и Мурманском

Время в пути составит около трех часов

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с 26 июля открывает прямые рейсы по маршруту Казань - Мурманск. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Казань".

"Авиакомпания Nordwind продолжает расширять полетную программу: в летней навигации дополняет расписание прямым регулярным рейсом Казань - Мурманск", - говорится в сообщении.

Прямые перелеты будут выполняться еженедельно с 26 июля на Boeing 737-800 на 189 пассажирских мест. Длительность перелета составит около трех часов. 

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РоссияМурманская областьТатарстан
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