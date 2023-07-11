ГД приняла во II чтении законопроект, уточняющий приоритетность платежей при банкротстве

В рамках этой инициативы предусматривается погашение вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов расходов на снижение угрозы или недопущение возникновения техногенных, экологических катастроф и их последствий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект, которым при процедуре банкротства предусматривается погашение вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов расходов на снижение угрозы или недопущение возникновения техногенных, экологических катастроф и их последствий. Документ был инициирован правительством РФ.

В качестве критериев, характеризующих реальность угрозы и необходимость недопущения возникновения последствий, рассматриваются в том числе изменение состояния опасного производственного объекта, допускающее повреждение его конструкции и нарушение целостности, риски несвоевременного выявления такого состояния вследствие непроведения обслуживания опасного производственного объекта и проверок его технического состояния, в частности, на соответствие техническим и природоохранным требованиям, нарушение функционирования предприятия должника (не обязательно связанного с производством продукции), в том числе нарушение температурного режима в помещениях, создающего риски безопасности для окружающей среды и людей.

В качестве критериев отнесения текущих платежей (в частности, эксплуатационных платежей) к таким расходам рассматриваются в том числе влияние этих платежей на действие факторов, формирующих условия для сохранения, увеличения или снижения угрозы и (или) недопущения возникновения указанных последствий, в частности, в результате накопления критической массы соответствующих угроз в опасном производственном объекте или в результате изменения воздействия на него внешней среды из-за прекращения снабжения энергетическим ресурсом объекта в целом или отдельных его элементов.

Размер расходов должен соответствовать размеру минимально необходимых расходов для достижения таких целей. Предварительное обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд для принятия решения об удовлетворении требований кредитора во внеочередном порядке не требуется.

По заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, арбитражным судом может быть вынесено определение, обязывающее кредитора, требования которого удовлетворены или подлежат удовлетворению во внеочередном порядке, не прекращать поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг и (или) не снижать их объем ниже уровня, минимально необходимого для безопасного состояния объекта.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. В случае, если на день вступления в силу закона должник продолжает нести расходы, связанные со снижением угрозы или недопущением возникновения техногенных, экологических катастроф, сведения о таких расходах должны быть включены конкурсным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.