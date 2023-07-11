Госдума одобрила во II чтении продление особенностей реорганизации банков под санкциями

Депутаты предложили продлить их до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении нормы, касающиеся продления особенностей реорганизации банков, находящихся под санкциями. Документ был оформлен как поправки ко II чтению законопроекта об изъятии жилья у коррупционеров.

Документ продлевает на один год (до 31 декабря 2024 года) право кредитных организаций, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, провести реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер.

Предусматривается, что к такой реорганизации кредитной организации не применяются требования закона "Об акционерных обществах" в части требования акционеров - владельцев голосующих акций выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Уточняется, что право требования кредитора кредитной организации - физлица досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков в течение 10 рабочих дней с даты получения им соответствующего уведомления должно быть предусмотрено условиями заключенного с кредитной организацией договора.

Как отметил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, были подготовлены антисанкционные решения, ставшие ответом на фактическую блокировку за рубежом без решения суда многих российских активов. "С целью повышения эффективности работы организаций принято решение продлить для банков до конца 2024 года право на осуществление реорганизации и выделения из своего состава юридических лиц для структурирования затронутых санкциями активов. Этот законодательный механизм был реализован в рамках принятия первоочередных антисанкционных мер. Он действует в отношении кредитных организаций, против которых иностранными государствами и международными организациями были введены ограничительные меры", - сообщил Сергей Гаврилов.

В июле 2022 года вступил в силу закон, который разрешает находящимся под санкциями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за ограничительных мер активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Предусматривалось, что после этого все расчеты по долгам перед клиентами - нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такая норма действует до 31 декабря 2023 года.