ГД приняла во II чтении законопроект, упрощающий предоставление жилья по договору соцнайма

Это позволит органам местного самоуправления более эффективно реализовывать полномочия по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в жилье граждан, в том числе малоимущих

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о возможности предоставления жилья по договору социального найма не только в границах населенного пункта, где проживает гражданин, но и в другом населенном пункте, входящем в состав муниципального образования.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в июле 2020 года заксобранием Краснодарского края. Он предполагает внесение изменений в ст. 57 Жилищного кодекса РФ. Действующими нормами установлено, что по договору соцнайма жилое помещение предоставляется гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего населенного пункта).

"Вместе с тем на практике органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой предоставления жилых помещений гражданам в границах соответствующего населенного пункта по месту их жительства. Это связано с тем, что не во всех населенных пунктах ведется строительство многоквартирных домов. Так, в малочисленных сельских населенных пунктах такого строительства почти нет", - отмечается в пояснительной записке.

"При наличии согласия в письменной форме граждан по решению органа местного самоуправления муниципального образования по месту их жительства жилое помещение может быть предоставлено в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования", - говорится в законопроекте.

В документе также отмечается, что принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления более эффективно реализовывать полномочия по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в жилье граждан, в том числе малоимущих, а также будет способствовать решению жилищных вопросов большего количества граждан.