Страны ЕАЭС договорились о финансировании совместных промышленных проектов

По словам министра экономики Армении Вагана Керобяна, финансирование совместных промышленных проектов стран союза планируют запустить с начала 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли на международной выставке "Иннопром-2023" договоренности о льготном финансировании совместных промышленных проектов. Об этом сообщил ТАСС министр экономики Армении Ваган Керобян, принимавший участие в сессии.

"Главный результат на данный момент - это договоренность по финансированию кооперационных программ ЕАЭС. Вчера утром была сессия о промышленной политике ЕАЭС, на этом заседании мы решили, как будем действовать для финансирования промышленных проектов. Я думаю, что это ключевое решение для стран ЕАЭС", - сказал он.

По его словам, речь идет о проектах в отраслях обрабатывающей промышленности. Министр уточнил, что программу планируется запустить с начала 2024 года. "Я думаю, что до конца этого года мы разработаем все необходимые документы, чтобы уже сначала следующего года компании могли получить льготное финансирование для своих проектов в странах ЕАЭС", - пояснил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.