Ювелирный дом Bulgari извинился за ошибку в определении статуса Тайваня

На одном из интернет-ресурсов компании регион был указан как отдельная страна

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Ювелирный дом Bulgari принес извинения после волны критики, поднявшейся в соцсетях в связи с тем, что на одном из интернет-ресурсов компании Тайвань был указан как отдельная страна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ювелирным домом во вторник.

"Позиция компании относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Китая остается непоколебимой. Адрес магазина бренда и логотип на карте были неправильно указаны из-за небрежности [со стороны] руководства и немедленно исправлены после того, как их обнаружили сегодня. Приносим извинения за ошибку! Мы искренне благодарны пользователям сети за их контроль и стремимся обеспечить правильное обозначение соответствующих стран и регионов на зарубежных официальных сайтах", - говорится в сообщении.

По информации издания Global Times, в китайской социальной сети Sina Weibo распространились скриншоты тайваньской версии веб-сайта компании, в которых пункт "Тайвань" указан отдельно от Китая. В то же время на китайском сайте компании он упомянут среди других китайских провинций, а Тайбэй и иные города на острове перечислены среди городов материка. Во вторник днем тема "Bulgari" набрала в соцсети более 220 млн просмотров.

Это не первый иностранный бренд, столкнувшийся с острой реакцией пользователей китайских социальных сетей. В 2019 году такие люксовые бренды, как Versace, Givenchy и Coach, подверглись резкой критике, когда выяснилось, что на их сайтах и товарах Тайвань, Гонконг и Макао были указаны как отдельные территориальные единицы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.