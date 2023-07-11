На Kazan Digital Week пройдут соревнования беспилотных мини-авто и "Киберполигон"

Форум состоится 20-22 сентября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Организаторы международного форума Kazan Digital Week, который пройдет 20-22 сентября 2023 года, подготовили для участников новые активности - соревнования беспилотных мини-автомобилей и "Киберполигон" для специалистов по информационной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете форума.

Кроме того, как отметил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, зампред оргкомитета форума Рифкат Минниханов, бейджи на Kazan Digital Week - 2023 будут выдаваться с использованием биометрии. Оргкомитет форума уже обсудил в кабмине республики проделанную работу и поставил задачи по организации предстоящего мероприятия.

Замдиректора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Юрий Зарубин сообщил ТАСС, что форум уже в 2022 году подтвердил свой статус "важной и эффективной площадки для обсуждения проблем и перспектив цифровой трансформации". "Поэтому в 2023 году мы планируем пригласить еще больше участников как офлайн, так и онлайн, а также провести больше масштабных конференций в рамках [мероприятия]", - передали его слова в пресс-службе министерства.