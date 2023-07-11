Госдума приняла во II чтении проект о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья

Жилплощадь подлежит приватизации, если она поступила в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу законопроекта, а также если она поступила в государственный жилищный фонд ранее, но не было предоставлено гражданам по договору социального найма на день вступления документа в силу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предусматривается, что недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализоваться в соответствии с законодательством о приватизации. Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас, согласно закону, в случае выявления несоответствия расходов лица, замещающего в том числе госдолжность субъекта РФ, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры подают в суд заявление об обращении в доход РФ, в том числе, земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых не предоставлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Средства, полученные от обращения в доход РФ такого имущества, а также денежные средства от его реализации, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ по нормативу 100%.

В настоящее время в составе имущества госказны РФ числится значительный объем жилых помещений, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ. По информации Росимущества, в госказне находятся 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность РФ, либо обращенных в собственность РФ по иным основаниям, говорится в пояснительной записке. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствуют.

В связи с этим законопроектом предусматривается, что жилые помещения, поступившие в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в определенном законом о приватизации порядке. В законопроекте определен критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: таким жильем будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья по соответствующему субъекту РФ. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально.

Согласно документу, жилье подлежит приватизации, если оно поступило в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу законопроекта, а также если оно поступило в государственный жилищный фонд ранее, но не было предоставлено гражданам по договору социального найма на день вступления в силу законопроекта.